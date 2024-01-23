Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 24 Ocak Çarşamba meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'de hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? İşte 24 Ocak Çarşamba yurt genelinde hava durumu Türkiye kış soğuklarını yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok il kar yağışı etkisi altına girmişti ancak bu hafta yurt genelinde soğuklar devam etse de bir süre yağış beklenmiyor. İşte, meteoroloji tahminlerine göre; yarın 24 Ocak Çarşamba günü hava durumu... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 08:55 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:55 facebook

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Yarın hava nasıl olacak? Tüm yurtta Ocak ayı etkisini göstermeye devam ederken; 24 Ocak günü genel anlamda yağışsız bir gün olacak. Ancak bazı Doğu illerinda kar yağışı devam edecek. İşte, 24 Ocak Çarşamba hava durumu hakkında tüm bilgiler...

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YARIN (24 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Güneş bulutların ardında kendini gösterirken sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Ankara ise yarın eksi dereceleri yaşayacak. Eksi 3'e kadar soğayacak hava ile beraber yarın Başkent'i sisli bir hava bekliyor. İzmir de yarın güneş görecek şehirlerden. Sıcaklıkların 12 dereceye varacağı İzmir'de gökyüzü hafif bulutlu olsa da güneş etkisini gösterecek.