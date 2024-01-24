Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 25 Ocak Perşembe günü kar yağacak mı? Yurt geneli hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? 25 Ocak Perşembe yurt geneli hava durumu Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakimiyet göstermekte. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğu kesimlerinde kar görülürken, batı kesimlerde yağış etkili oldu. Meteoroloji hava koşullarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte "25 Ocak Perşembe yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:28 facebook

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Meteoroloji, bazı iller hakkında kar ve don tehlikesi bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniye buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulundu. Açıklamaların ardından 'Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

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YARIN (25 OCAK PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul yarın bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 2 ila 10 derece arasında değişecek. Ankara'da bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar en yüksek 4 en düşük -2 derece olması bekleniyor. İzmir'de ise puslu hava hakim. Sıcaklıklar en yüksek 12 en düşük 4 derece olarak öngörülüyor.