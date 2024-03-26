Yarın hava nasıl olacak? 27 Mart hava durumu
Bahar mevsimine girdiğimizden beri yağışlar devam ediyor. Meteorolojiye göre bu durum bir süre daha devam edecek. Ancak olumlu bir gelişme olarak, sıcaklıklar düşmeyecek ve hava, ılık atmosferini koruyacak. İşte, 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Bahar mevsimine girdik, doğa yavaş yavaş uyanıyor. Ancak bir süre daha ülke genelinde yağmurlu havaları konuşuyor olacağız. Ancak Mart'ın son haftasından sonra artık yağışlı havaya veda ediyoruz. İşte, 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (27 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış var. Ancak hava soğuk değil; sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.
Ankara ise hafif sağanak yağışlı olacak ama Başkent'te de hava kötü değil çünkü sıcaklıklar 16 dereceyi görecek.
İzmir ise tam anlamıyla bahar havası yaşayacak! Hava bulutlu olsa da sıcaklıklar bu sene ilk kez 24 dereceye çıkacak.
YARIN (27 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Mart yağmurları bir süre daha devam ediyor. Yarın ülkenin genelinde yağış var ancak sıcaklıklar düşmeyecek. Bahar mevsimine paralel olarak; sıcaklıklar ortalama 15 derece etrafında seyredecek.