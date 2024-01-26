Yarın hava nasıl olacak? İşte 27 Ocak Cumartesi hava durumu
Türkiye hafta sonunu dondurucu soğuklarla geçirecek. Birçok ilde yoğun kar yağışı beklenirken; bazı illerde sıcaklıklar eksi derecelere varacak. İşte, meteoroloji tahminlerine göre 27 Ocak Cumartesi (yarın) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonunun gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Yarın yurt genelinde hava soğuk ve yağışlı olacak hatta meteoroloji bazı bölgelere yoğun kar yağışı için uyarı verdi. İşte, 27 Ocak Cumartesi hava durumu...
YARIN (27 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA?
İstanbul yarın oldukça soğuk bir güne uynacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken yarın mega kent yağışlı bir gün geçirecek.
Ankara'da yarın yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Üstelik, Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek. Ankaralılar hafta sonunda buz gibi bir havaya maruz kalacak.
İzmir diğer iki büyük şehre göre daha ılık bir Cumartesi geçirecek diyebiliriz. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ve hafta sonu İzmir bulutlu ancak yağışsız olacak.
YARIN (27 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın yer yer kar yağışının etkisine giriyor. Iğdır, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Ardahan gibi şehirlerde yoğun kar yağışı beklenirken; Kütahya, Eskişehir, Bolu, Niğde, Kayseri gibi şehirler de yarını kar yağışı ile geçirecek. Yarın yurt genelinde soğuk ve kapalı olacak.