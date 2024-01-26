Yarın hava nasıl olacak? 27 Ocak Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara meteoroloji tahminlerine göre hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? 27 Ocak Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara meteoroloji tahminlerine göre hava durumu

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonunun gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Yarın yurt genelinde hava soğuk ve yağışlı olacak hatta meteoroloji bazı bölgelere yoğun kar yağışı için uyarı verdi. İşte, 27 Ocak Cumartesi hava durumu...

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YARIN (27 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA?

İstanbul yarın oldukça soğuk bir güne uynacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken yarın mega kent yağışlı bir gün geçirecek.

Ankara'da yarın yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Üstelik, Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek. Ankaralılar hafta sonunda buz gibi bir havaya maruz kalacak.

İzmir diğer iki büyük şehre göre daha ılık bir Cumartesi geçirecek diyebiliriz. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ve hafta sonu İzmir bulutlu ancak yağışsız olacak.