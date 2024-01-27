Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 28 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Pazar günü plan yapacakların dikkatine! Yarın kar ve yağmur var

        Hafta sonu için plan yapanların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi olan "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt meteorolojiden geldi. Pazar günü için hem tüm iller hem de yurt genelinde hava soğuk seyrederken, yer yer kar yağışı da olacak. İşte, 28 Ocak Pazar (yarın) hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yarın hava nasıl olacak? Pazar günü yurt genelinde birçok vatandaş için tatil günü. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre; yarın Türkiye yer yer karlı havanın etkisine giriyor. Hava durumu illere göre değişse de genel anlamda yarın Türkiye soğu bir güne uyanacak. İşte, 28 Ocak Pazar hava durumu...

        2

        YARIN (28 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        İstanbul yarın yağışlı bir güne uyanacak. Tüm gün yağışın devam edeceği mega kentte sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.

        Ankara'da ise sıcaklıklar iyice düşüyor. Pazar günü Başkent kar yağışlı olacak ve Ankaralılar eksi 1 dereceye kadar düşen soğuk bir havaya maruz kalacak.

        İzmir, iki büyük şehrin aksine Pazar gününü bulutlu ancak yağışsız geçirecek. Sıcaklıkların 11 dereceye varacağı İzmir kısmen güneşli bir gün yaşayacak.

        3

        YARIN (28 OCAK PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın karlı havanın etkisine giriyor. Ülkenin büyük bir bölümünde yarın kar yağışı beklenirken, diğer iller de yağmurlu bir gün geçirecek.

        4

        İSTANBUL'DA BUGÜN (27 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL?

        İstanbul'da bugün öğlen saatlerine kadar açık bir gökyüzü olacak. Ancak öğlenden sonra açık gökyüzü yerini yağmurlu havaya bırakacak. Tüm gün yağmur devam ederken sıcaklıklar ortalama 5 derece civarında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak