YARIN (29 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava yer yer bulutlu olsa da güneş de kendini gösterecek. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek yani İstanbulluları yarın güzel bir gün bekliyor.

Ankara ise yarın sağanak yağışlı. Ancak sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Yağışa rağmen Başkent'e bahar havası hakim olacak.

İzmir ise diğer büyükşehirlerden önce bahara giriyor. Yarın hem güneşli olacak hem de sıcak. Termometreler 23 dereceyi gösterecek.