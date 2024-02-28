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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 29 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden 29 Şubat için hava durumu raporu

        Meteoroloji her hafta, il il hava durumu tahmin raporu çıkarıyor. Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek. Türkiye, havaya ve suya düşen iki cemrenin ardından bahara hazırlanıyor. İşte, yarın 29 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:52
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        Türkiye, yavaş yavaş kış mevsimini geride bırakıyor. Yarın yani 29 Şubat, resmi olarak kış mevsiminin son günü olacak. Havalar da buna paralel olarak ısınıyor. 6 Mart'ta toprağpa düşecek son cemreden sonra resmi olarak baharın geldiğinden bahsedeceğiz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, yarın 29 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (29 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın hava az bulutlu olacak. Güneş, yer yer kendini gösterecek ve sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de İstanbul gibi az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar ise tıpkı bir yaz gününü andıran şekilde 24 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara'da, diğer iki kentin aksine sisli ve kapalı bir hava olacak. Yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında değişecek.

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        YARIN (29 ŞUBAT PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın yağışsız ve ılık bir güne uyanacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretse de çoğu ilde havalı kapalı ve sisli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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