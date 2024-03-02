YARIN (3 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Pazar günü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar biraz düşecek ve 13 derece civarında seyredecek.

Ankara da aynı şekilde yağmurlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişecek.

İzmir de sağanak yağışa teslim olacak ancak buna rağmen sıcaklıklar 19 dereceyi görecek.