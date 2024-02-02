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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 3 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? İşte meteorolojiye göre hafta sonu hava durumu

        Hafta sonu için plan yapanların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi olan "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna, meteorolojiden yanıt geldi. Yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre, yarın (3 Şubat Cumartesi) yurt genelinde soğuk ancak yağışsız bir gün olacak. İşte, hafta sonu yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:47
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        Yarın hava nasıl olacak? Türkiye hafta sonu da kışın etkisini hissetmeye devam edecek. Özellikle akşam saatlerinden itibaren daha da düşecek sıcaklıklar, vatandaşları zorlayacak. İşte, meteorolojiden alınan bilgilere göre; yarın yani 3 Şubat Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul genelinde hava durumu...

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        YARIN (3 ŞUBAT CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul hafta sonu yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek. Yarın hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek.

        Ankara'da ise eksi derecede devam eden soğuklar, hafta sonu da etkisini gösterecek. Başkent yarın soğuk bir güne uyanacak; güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.

        İzmir de yarın parçalı bulutlu olacak ancak diğer şehirlere göre İzmir daha sıcak bir gün geçirecek. İzmir'de yarın termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.

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        YARIN (3 ŞUBAT) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın değişken bir hava durumu yaşayacak. Bölge bölge hava durumu ve sıcaklıklar değişecek. Doğu Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı devam ederken; diğer bölgelerde güneşli hava hakim olacak. Ancak yine de tüm yurt için hafta sonu soğuk geçecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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