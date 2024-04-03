YARIN (4 NİSAN PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın sıcak ve güneşli bir gün olacak. Yer yer bulutlar, güneşi kapatsa da 21 dereceye çıkan sıcaklıklar günü telafi edecek.

İzmir de oldukça sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 ile 24 derece arasında değişirken zaman zaman bulutlu olabilir.

Ankara ise sabah saatlerinde 5 derecelik sıcaklıktan dolayı güne soğuk bir başlangıç yapacak ancak gün içerisinde sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.