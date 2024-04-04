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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 5 Nisan Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 5 Nisan Cuma hava durumu

        Türkiye genelinde bahar havası kendini göstermeye başladı. Ancak baharla beraber gelen yağmurlar da bazı şehirleri etkisi altına alacak. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:56
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        Türkiye uzun zamandır beklediği bahar havasını sonunda yaşamaya başladı. Yarın kısa bir süreliğine yağmur arası da versek de ılık bahar havası etkisini göstermeye devam edecek. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (5 NİSAN CUMA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul'da hava ılık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 13 ile 25 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara ise ılık ama bulutlu bir gün geçirecek. Yarın güneş bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.

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        YARIN (5 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bahar havası kaldığı yerden devam etse de yarın Türkiye'nin bir kısmı Nisan yağmurları yaşayacak.

        Özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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        METEOROLOJİDEN UYARI!

        Yarın için meteoroloji Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için 'çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski' uyarısı veriyor.

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