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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 6 Şubat 2024 yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 6 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye'de yarın hava sıcaklıkları artıyor. Yurt genelinde güneş, bulutların arasından kendini gösterirken; Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritası ile "Yarın (6 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:01
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        Ülke genelinde soğuk hava etkisini yitirmeye başladı. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıkları haftanın başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava raporuna göre yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 6 Şubat 2024 Salı Türkiye genelinde hava durumu...

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        6 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığı, en yüksek 15 derece; en düşük ise 10 derece olması bekleniyor.

        Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ancak hava sıcaklığı çok düşük de olmayacak. Ankara'da yarın hava 12 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir ise bugün az bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak şehirde güneş kendisini gösterecek. Kent genelinde sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükselecek.

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        6 ŞUBAT 2024 YARIN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yarın hava sıcaklıkları artacak. Ülkenin büyük bir bölümünde güneş bulutların ardından çıkacak. Ancak Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde kar yağışı etkili olacak. Yarın yurdun en sıcak kentinin ise en yüksek 20, en düşük 11 dereceyle Antalya olması bekleniyor. Deprem felaketinin birinci yıl dönümünde yarın bölgede hava parçalı bulutlu seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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