Hıdırellez 5 Mayıs itibarıyla kutlandı ve artık resmen bahar geldi. Ancak bir süre daha değişken havalar kendini gösterecek. Kısa bir süre sonra bahar havasını tamamen kucaklayıp, yaz ayına hazırlanacağız. İşte, 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...