Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs İstanbul, Ankara de İzmir'de hava durumu
Bahar havaları yavaş yavaş tüm ülkeyi sarmaya başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin tamamı yağmurluyken, bu hafta güneşin etkisi altına girmeye başlayacağız. 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Hıdırellez 5 Mayıs itibarıyla kutlandı ve artık resmen bahar geldi. Ancak bir süre daha değişken havalar kendini gösterecek. Kısa bir süre sonra bahar havasını tamamen kucaklayıp, yaz ayına hazırlanacağız. İşte, 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (7 MAYIS SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İstanbul az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında değişecek.
Ankara da aynı şekilde az bulutlu ve güneşli. Ancak sabah saatlerinde Başkent'te hava 5 dereceye kadar düşecek soğuğu ile üşütecek. Öğlen saatlerinde ise sıcaklıklar 20 dereceyi bulacak.
İzmir de güneşli olacak. 26 dereceye kadar çıkan hava yarın İzmirlilere keyif verecek.
YARIN (7 MAYIS SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, geçen haftaki mevsim tablosunu devam ettiriyor; yarın Türkiye 'nin bir kısmı güneşli bir kısmı ise yağmurlu. Ancak Mayıs ayı yavaş yavaş galip geliyor; Salı günü ülke genelinde güneşli havalar ağır basıyor.