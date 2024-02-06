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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024 Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli MGM ile hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024 yarın yurtta hava durumu tahminleri

        Türkiye genelinde yarın havanın puslu olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz kıyılarında yarın havanın parçalı bulutlu olacağı ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, 7 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:16
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        Türkiye'deki soğuk hava dalgası iyice etkisini yitirmeye başladı. Yarın özellikle Marmara Bölgesi'nde yazdan kalma bir hava yaşanacak. Meteoroloji hava durumu raporuna göre yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 7 Şubat 2024 Çarşamba Türkiye genelinde hava durumu...

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        7 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakentte termometrelerin en yüksek 15 dereceyi; en düşük ise 10 dereceyi görmesi bekleniyor.

        Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında seyredecek.

        İzmir'in ise yarın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar çıkacak.

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        7 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın yurdun büyük bir kesiminde puslu hava etkili olacak. Ancak Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak. Samsun'da hava sıcaklıkları 21 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ise yağışlı seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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