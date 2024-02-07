YARIN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bir süredir etkisi altında olduğu dondurucu soğukları Perşembe günü için bir kenara bırakıyor. Hava bulutlu olsa da yağış beklenmiyor; sıcaklıklar ise 11 ile 15 derece arasında değişecek.

Ankara için de sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Başkent'te güneş, bulutların ardından kendisini gösterecek. Sıcaklıklar uzun bir aradan sonra 14 dereceye kadar çıkacak.

İzmir yarın yağışlı ancak ılık bir güne uyanacak. Kentte yağmur beklenirken, sıcaklıklar 12 ile 19 derede arasında değişecek.