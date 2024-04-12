Nisan ayının ikinci haftasının sonuna gelinmesiyle "yarın hava nasıl olacak?" sorusu araştırma konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun doğusu ve batısı parçalı bulutluyken güneydoğusunun bir kısmında yağışlı bir hava hakim. Peki, bunun dışında ülke genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi (yarın) günü hava durumu tahminleri...