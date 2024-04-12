Nisan ayının ikinci haftasının sonuna gelinmesiyle "bugünhava nasıl olacak?" sorusu araştırma konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun doğusu ve batısı parçalı bulutluyken güneydoğusunun bir kısmında yağışlı bir hava hakim. Peki, bunun dışında ülke genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu tahminleri...