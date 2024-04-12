Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yarın hava nasıl olacak? MGM duyurdu: 13 Nisan Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 13 Nisan 2024 Cumartesi günü hava durumu

        Nisan ayının yarısına gelinmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Sizin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte, 13 Nisan Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nisan ayının ikinci haftasının sonuna gelinmesiyle "bugünhava nasıl olacak?" sorusu araştırma konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun doğusu ve batısı parçalı bulutluyken güneydoğusunun bir kısmında yağışlı bir hava hakim. Peki, bunun dışında ülke genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu tahminleri...

        2

        13 NİSAN 2024 CUMARTESİ (BUGÜN) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar en yüksek 23, en düşük 13 derece olarak değişkenlik gösterecek.

        İzmir'de güneş kendini bulutların arasından gösterecek. Sıcaklık ise 27 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara'da ise aynı parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek.

        3

        BUGÜN (13 NİSAN 2024 CUMARTESİ) ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlğü'nün verilerine göre yurdun genelinde parçalı bulutlu hava gözlemleniyor. Güneydoğu'nun bir kısmında ve Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında ise yağışlı hava olması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!