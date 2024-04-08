Yarın hava nasıl olacak? 9 Nisan Salı günü hava durumu
Nisan ayının başlamasıyla beraber yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Sizin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte, 9 Nisan Salı (yarın) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu raporu...
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ''yarın hava nasıl olacak?'' sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun batısında hava güneşliyken doğusu için çığ ve heyelan tehlikesi, kar erimesi uyarıları veriliyor. Peki, bunun dışında ülke genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 9 Nisan 2024 Salı (yarın) günü hava durumu tahminleri...
9 NİSAN 2024 SALI (YARIN) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 20 dereceye kadar çıkacak ancak gün içerisinde genel sıcaklık 19 derecede seyredecek.
İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklık 24 dereceye kadar yükselecek.
Ankara ise bulutlu bir gün geçirecek. Güneş, bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
YARIN (9 NİSAN 2024 SALI) ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yurdun doğusu için bahar havası kaldığı yerden devam etse de MGM (Meteroloji Genel Müdürlüğü) açıklamasına göre yurdun doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.