Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! 17 Ocak Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! 17 Ocak Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? Türkiye bu sene geç de olsa kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başlamıştı. Ancak yarın yer yer kendini gösterecek güneş ve yükselen sıcaklıklar, yağışlı havaya rağmen hayatı kolaylaştıracak. Peki, yarın (17 Ocak Çarşamba) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

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YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.

Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.