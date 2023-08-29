Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar listesi...

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramımız için hazırlıklar sürüyor. Yarın yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanacak bu özel gün ile ilgili bazı yollar trafiğe kapanacak. İşte, 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da yarın kapalı yollar...