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        Haberler Gündem Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar listesi...

        Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar listesi...

        30 Ağustos Zafer Bayramımız için artık heyecan dorukta. Yarın yurdumuzun dört bir yanında 101. yıldönümü kutlanacak milli bayramımız, İstanbul'da büyük coşkuya sahne olacak ve söz konusu kutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte, 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:41
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        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramımız için hazırlıklar sürüyor. Yarın yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanacak bu özel gün ile ilgili bazı yollar trafiğe kapanacak. İşte, 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da yarın kapalı yollar...

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        YARIN (30 AĞUSTOS) HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

        Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;

        Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

        D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

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        10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

        Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

        Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

        Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

        Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

        Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

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        Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

        Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri

        Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

        Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

        Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

        Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

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        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şekilde:

        Turgut Özal Millet Caddesi

        Fevzipaşa Caddesi

        Atatürk Bulvarı

        Sahil Kennedy Caddesi

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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