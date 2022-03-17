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Yarın İstanbul'da okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da bir kez daha kar yağışı uyarısı verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul hava durumu ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Peki, 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?

  • 01
    İstanbul yarın okullar tatil mi, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi mi? 18 Mart 2022 Cuma yarın İstanbul okullar tatil oldu mu, son durum nedir?

    İstanbul'da kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Durum böyle olunca, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından İstanbul'da okullar yarın tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, yurt genelinde soğuk havalar ve kar yağışı neticesinde birçok merkezde okullara kar tatili arası veriliyor.

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (18 MART 2022)

    İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gözü kulağı kar tatili ile ilgili olacak açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da okullara yarın kar tatili var mı, Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar...
  • 02
    İstanbul yarın okullar tatil mi, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi mi? 18 Mart 2022 Cuma yarın İstanbul okullar tatil oldu mu, son durum nedir?

    VALİ YERLİKAYA UYARDI!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

    18 Mart Cuma günü (Yarın) #İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli #kar sağanakları bekleniyor.

    Kar yağışlarının #Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor.

    Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.

    İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul'da 18 Mart cuma gününe ilişkin bir kar tatili kararı alınmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.
  • 03
    İstanbul yarın okullar tatil mi, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi mi? 18 Mart 2022 Cuma yarın İstanbul okullar tatil oldu mu, son durum nedir?

    İSTANBUL HAVA DURUMU 18 MART 

    Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleriyle yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın İstanbul çevreleri ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredecek.

    RÜZGAR: Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yarın öğleden itibaren zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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