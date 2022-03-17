İstanbul'da kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Durum böyle olunca, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından İstanbul'da okullar yarın tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, yurt genelinde soğuk havalar ve kar yağışı neticesinde birçok merkezde okullara kar tatili arası veriliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (18 MART 2022)

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gözü kulağı kar tatili ile ilgili olacak açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da okullara yarın kar tatili var mı, Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar...