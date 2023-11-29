Haberler Gündem Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama yapıldı mı?

Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı? Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bursa'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenci ve velilerin gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 29 Kasım Çarşamba günü etkili olan lodos nedeniyle Bursa'da bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" İşte 30 Kasım Perşembe Bursa'da okullarda kar tatiline ilişkin son durum... Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:27 facebook

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Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Bursa'da bazı ilçelerde 29 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan uyarılar, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 30 Kasım yarın Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin valilikten yapılan son dakika açıklamaları...

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BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA! Bursa Valiliği, bazı ilçelerde okulların 29 Kasım Çarşamba günü tatil edildiğini açıklamıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer vermişti.