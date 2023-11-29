Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bursa'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenci ve velilerin gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 29 Kasım Çarşamba günü etkili olan lodos nedeniyle Bursa'da bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" İşte 30 Kasım Perşembe Bursa'da okullarda kar tatiline ilişkin son durum...
Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Bursa'da bazı ilçelerde 29 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan uyarılar, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 30 Kasım yarın Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin valilikten yapılan son dakika açıklamaları...
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Bursa Valiliği, bazı ilçelerde okulların 29 Kasım Çarşamba günü tatil edildiğini açıklamıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer vermişti.
BURSA 30 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BURSA'DA HAVA YARIN NASIL OLACAK?
Bursa kent genelinde bugün en yüksek hava sıcaklığı 19 derece olacak. En düşük hava sıcaklığı ise 7 derece olarak ölçülecek. Gün boyunca Bursa'da etkili olan sağanak yağışın akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji'den yapılan açıklamada dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın doğusunda bu akşam saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.