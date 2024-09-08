TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN ÖNLEM ALINDI

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.