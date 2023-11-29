YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 yarın İzmir'de okul var mı, Valilik açıkladı mı?

YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 yarın İzmir'de okul var mı, Valilik açıkladı mı?

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Tüm Türkiye kuvvetli sağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde pek çok olumsuzluğa yol açtı. Bu kapsamda yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yarın İzmir'de okullar tatil mi? İşte, konuya dair güncel bilgiler...