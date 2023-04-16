Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Mart toplantısının ardından beklenen yeni toplantı ile ilgili olarak vatandaşlar; bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...