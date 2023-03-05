Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş bir kez daha başladı. Söz konusu durumla ilgili milyonlarca vatandaşımız; yarın kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...