Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?
Yeni hafta öncesi kabine toplantısı ile ilgili aramalar bir kez daha gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri gerçekleştirilen söz konusu toplantıya dair vatandaşlar en çok; yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, önümüzdeki toplantının günü ve gündem maddelerine dair bilgiler...
Yurt genelinde günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri olan kabine toplantısı ile ilk bilgiler belli oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda özellikle ekonomideki dalgalanmalar ve dış politikaya dair son durum görüşülecek. İşte, detaylar...
BAKANLAR KURULU BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni kabinenin toplantısının tarihi belli oldu.
Söz konusu toplantı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek.
YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.