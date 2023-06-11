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Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yeni kabineyi açıklamıştı ve ilk toplantı da 6 Haziran günü gerçekleştirilmişti. Konuya dair şimdi gelecek ilk kabine toplantısına çevrildi. Birbirinden yeni isimlerin de yer aldığı yeni kabine toplantısının tarihi ve gündemde hangi konuların olduğuna ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

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  • Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

    Türkiye'nin dört bir yanında günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri olan kabine toplantısı ile ilk bilgiler belli oldu. Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya dair ayrıntıları derledik!
  • Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

    YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU BELLİ OLUYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni kabinenin ikinci toplantısının tarihi belli oldu.

    Söz konusu toplantı 14 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek.
  • Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

    YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

    Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.
  • Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

    Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.

    Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.
  • Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

    SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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