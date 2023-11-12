Haberler Gündem Yarın kabine toplantısı yapılacak mı? 13 Kasım Pazartesi kabine toplanacak mı ve gündemde neler var?

Yarın kabine toplantısı var mı? 13 Kasım Pazartesi kabine toplanacak mı ve gündemde neler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Pazartesi günleri gerçekleştirilen toplanan kabine toplantısına dair aramalar bir kez daha gündem olmuş durumda. Her 15 günde 1 bir düzenlenen toplantı ile ilgili vatandaşlar; yarın kabine toplantısı yapılacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:21 facebook

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Haftanın son günü ile beraber kabine toplantısına dair aramalar bir kez daha başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın gündeme dair alınan kararları açıkalayacağı toplantının tarihini ve içeriğini merak ediyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği yeni kabine toplantısına dair bilgiler...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?



İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti



Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 13 Kasım Pazartesi günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.