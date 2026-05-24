Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından 25 Mayıs Pazartesi kargoların durumu araştırılmaya başlandı. İnternet alışverişi yapanlar ve önemli gönderi bekleyenler, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun çalışma düzenini mercek altına aldı. Bayram tatili nedeniyle bazı kamu kurumları kapalı olurken özel sektör firmalarının çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. Peki Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…
25 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamında olduğu için, resmi tatil değildir.
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargo şirketleri hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından özel kargo firmalarının şubelerini açması ve dağıtım faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.
PTT 25 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?
PTT şubeleri ve dağıtım hizmetlerinin 25 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
YURTİÇİ, ARAS, MNG, SÜRAT KARGO AÇIK MI?
Özel kargo şirketleri olan Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo’nun da 25 Mayıs itibarıyla hizmet vermesi bekleniyor. Şubelerin açılış-kapanış saatleri ise bölgesel yoğunluk ve operasyon planına göre değişiklik gösterebiliyor.
Vatandaşların en güncel bilgi için ilgili kargo şirketlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden sorgulama yapmaları öneriliyor.