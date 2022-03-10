Salıpazarı ilçesinde 4 okul ve taşıma merkezli diğer okullarda da eğitime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçesi için yapılan açıklamada, “Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerimiz 10 Mart 2022 Perşembe günü izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 10 Mart 2022 Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Vezirköprü ilçesi için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Vezirköprü İlçe merkezi dışındaki tüm okullarımızda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 10 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim kararı alınmıştır. İlçe merkezindeki okullarımızda taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz izinli sayılacaklardır.”

Samsun Valiliği'nden 11 Mart kar tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.