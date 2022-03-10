10-11 MART TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Valiliği, okulların hangi ilçelerde ve kaç gün tatil olduğu bildirildi. Kaymakam Cafer Sarılı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:"Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak."