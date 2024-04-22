Yarın noterler açık mı? 23 Nisan Salı günü Noterler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 23 Nisan Salı yarın noterler açık mı, kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...
Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kişi, noterlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapıyor. Resmi tatil kapsamında bulunan 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, 23 Nisan Salı günü Noterler hizmet verecek mi? İşte detaylar...
23 NİSAN'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Noterler de 23 Nisan Salı günü hizmet vermeyecek.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
23 Nisan Salı günü noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Nisan Çarşamba gününü beklemesi gerekiyor.