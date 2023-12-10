Yarın okullar tatil mi? 11 Aralık Pazartesi okul var mı, ders yapılacak mı?
Türkiye genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve bazı illerde yaşanan depremler nedeniyle okulların tatil durumları gündem olmaya devam ediyor. Yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala en çok; yarın kar tatili olup olmadığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Kar yağışları, sağanak yağmurlar ve deprem haberleri nedeniyle Türkiye genelinde okullarda eğitime ara verilip verilmediği gündemden düşmüyor. Söz konusu duruma ilişkin 11 Aralık 2023 Pazartesi gününün hava durumu ve okulların son durumuna dair bilgileri bir araya getirdik!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
11 Aralık Pazartesi günü itibariyle okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....
11 ARALIK PAZARTESİ YURT GENELİ HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.