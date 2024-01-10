Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de son dakika okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

Yarın (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini alırken milyonlarca çocuk bu sorunun cevabını araştırıyor. Yurt genelinde devam eden soğuk ve karlı hava başta eğitim hayatını olmak üzere tüm şehir yaşamını olumsuz etkiliyor. Bugün bazı illerde tatil ilan edilirken gözler yarına döndü. Peki, yarın (11 Ocak Perşembe) İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:38 facebook

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Yarın okullar tatil mi? Türkiye geç de olsa kış mevsiminin etkilerine girmeye başladı. Yurt genelinde bastıran soğuklar ve karlı hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şimdi ebeveynler ve çocuklar hava durumundan yola çıkarak, "Yarın okullar tatil mi?" diye araştırmaya başladı. Bugün, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki, yarın (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? İşte, detaylar...

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YARIN (11 OCAK PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (11 Ocak Perşembe) günü okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Yarın için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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BUGÜN (10 OCAK ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ? Bugün, Türkiye genelindeki kötü hava şartları okulların tatil olmasına neden oldu. Bugün okul tatili ilan edilen okullar şöyle; Edirne'nin Keşan, İpsala, Enez, Uzunköprü ilçelerinde, Tekirdağ'ın "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde, Çanakkale'nin Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

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