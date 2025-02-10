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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Salı günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Valilikten açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı?

        Şubat ayının gelişiyle birlikte Türkiye geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve don hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. Yeni haftayla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda 11 Şubat Salı günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:16
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        1

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi 10 Şubat Pazartesi günü Ordu, Samsun, Sinop ve Çanakkale'de okullar kar tatili nedeniyle ders yapılamamıştı. Yarın okula gidecek olan öğrenciler, konuya ilişkin valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 11 Şubat Salı okulların tatil olduğu iller...

        2

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.

        3

        ORDU

        Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

        4

        İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        5

        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        6

        KUVVETLİ KAR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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