Kar yağışı ve kötü hava koşulları, Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı şehirler için yayımladığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırmış durumda. Soğuk hava dalgasının etkili olduğu birçok bölgede, öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Alınacak kararların, ulaşımda ve günlük hayatta aksaklıkların önüne geçmek için verileceği belirtiliyor. Peki, 14 Ocak'ta okullar tatil olacak mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte detaylar...