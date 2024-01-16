Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı?
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklarılarının düşmesiyle bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülürken, belli başlı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu illerde, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte 17 Ocak 2024 Çarşamba kar tatili olan iller listesi...
Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi sonucu kar bazı illerde etkisini arttırdı. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken, bu illerde ikamet eden öğrenci ve velilier, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı, kar tatili olacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 16 Ocak 2024 kar tatiline ilişkin valilikler tarafından yapılan açıklamalar...
17 OCAK 2024 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün yani 17 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?
İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.
YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz.
Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.