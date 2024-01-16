Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı? İşte kar tatili olan iller listesi

Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı? İşte kar tatili olan iller listesi

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi sonucu kar bazı illerde etkisini arttırdı. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken, bu illerde ikamet eden öğrenci ve velilier, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı, kar tatili olacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 16 Ocak 2024 kar tatiline ilişkin valilikler tarafından yapılan açıklamalar...

Bugün yani 17 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.

Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.