Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü okul var mı?
Yeni haftanın gelişiyle birlikte Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Altay Kar Fırtınası'nın Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde buzlanma ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının beklendiği illerde, valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini yaptığı açıklama ile duyuruyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü okul var mı?" İşte kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...
Yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki günlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kendisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitime ara verilirken, 18 Şubat Salı günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler konuya ilişkin, valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı? İşte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil ediliğini iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
18 Şubat Salı gününe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.