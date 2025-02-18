YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Şubat Çarşamba yani yarın için yayınlanan hava durumu raporuna göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Tahminler doğrultusunda kar beklenen bölgelerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Aşağıdaki listede okulların tatil olduğu iller şöyle: