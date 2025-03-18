Birçok kentte kar yağışı başladı! Yarın okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, gözler konuya ilişkin valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Yarın okullar tatil mi?" İşte 19 Mart 2025 Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler listesi...
Başta İstanbul'un yüksek kesimleri ve Ankara olmak üzere yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bilindiği gibi kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentlerde valilikler zaman zaman okulları tatil ediyor. Bu kapsamda 19 Mart Çarşamba günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil ediğini araştırmaya başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi, 19 Mart Çarşamba günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 19 Mart okulların tatil edildiği iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mart Çarşamba gününe ilişkin valiliklerde konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri’de kar yağışı etkili oldu.
BUGÜN 27, YARIN 31 KENT İÇİN SARI UYARI
Meteoroloji bugün “Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova” için sarı uyarıda bulundu.
Yarın ise “Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye” için uyarı geldi.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.