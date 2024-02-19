Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "19 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 19 Şubat Pazartesi yurt genelinde okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...