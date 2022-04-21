23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 23 Nisan Cumartesi yani haftalık resmi tatil gününe denk geldiği için ekstra bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

22 NİSAN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak illi bayramların bir gün öncesinde yarım veya tam gün resmi tatil uygulanmıyor.