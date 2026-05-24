Yarın okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, yok mu?
Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, 25 Mayıs okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Mayıs Pazartesi günü hatırlanacağı gibi idari tatil ilan edilmişti. Bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkmasının ardından, 25 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu merak konusu oldu. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu?" İşte 25 Mayıs Pazartesi okulların açık olup olmadığına dair son gelişmeler…
25 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
25 Mayıs Pazartesi günü kamu sektöründe çalışanlar için idari tatil ilan edildi. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullar tatil olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler ve öğretmenler için 1 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
Hafta sonu tatili: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
Hafta sonu tatili: 24 Mayıs 2026 Pazar
İdari izin: 25 Mayıs Pazartesi
Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Hafta sonu tatili: 31 Mayıs 2026 Pazar