Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okullar tatil mi, Valiliklerden kar tatili açıklaması var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 ARALIK 2024

27 Aralık Çarşamba günü Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.