RİZE

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti:

"Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama metrolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız."

Baydaş, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bir beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir."