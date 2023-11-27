YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi? Salı yarın ders olacak mı ve hangi illerde?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi? Salı yarın ders olacak mı ve hangi illerde?

Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "28 Kasım Salı yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 28 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...

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26 İL İÇİN SARI VE 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.