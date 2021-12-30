2022 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak'ın bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi 31 Aralık Cuma günü okullar açık mı sorusunu gündeme getirdi. Blindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Milyonlarca öğrenci Yılbaşında okul var mı, tatil mi, yarım gün mü sorusunu araştırıyor. 2022 yılı resmi tatilleri ve 31 Aralık okullar açık mı kapalı mı sorularının cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz...