Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı?

Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı?

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Günü tatil yaparak binlerce öğrenci, hem bugün okulların neden tatil olduğunu hem de yarın (31 Ekim Salı) okulların yine tatil olup olmadığına dair aramalar yapıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, yarın okulların durumu...