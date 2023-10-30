Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okullar tatil mi, ders var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde bugün (30 Ekim Pazartesi) tatil edilmişti. Söz konusu durumun ardından yurt genelindeki öğrenciler; yarın da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...
Günü tatil yaparak binlerce öğrenci, hem bugün okulların neden tatil olduğunu hem de yarın (31 Ekim Salı) okulların yine tatil olup olmadığına dair aramalar yapıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, yarın okulların durumu...
31 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Gün itibariyle okulların tatil edildiği yurt genelinde, 31 Ekim Salı günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Yarın yeniden ders başı yapılması beklenen ülkemizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.
30 EKİM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR NEDEN TATİLDİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurdumuzda büyük bir coşkuyla kutlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların 1 günlük tatil edildiğini açıklamış.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vemişti; "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."