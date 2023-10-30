Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı günü okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı? (İlkokul, ortaokul ve lise)

Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı günü okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı? (İlkokul, ortaokul ve lise)

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Günü tatil yaparak binlerce öğrenci, hem bugün okulların neden tatil olduğunu hem de yarın (31 Ekim Salı) okulların yine tatil olup olmadığına dair aramalar yapıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, 31 Ekim 2023 yarın okulların durumu...